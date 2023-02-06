НМТ – 2023: известно, утвердила ли Верховная Рада законопроект о вступительной кампании

Верховная Рада утвердила законопроект 8228-1, определяющий правила вступительной кампании в 2023 году. Но нардепы проголосовали только за основу, а не в целом.

В целом, депутаты этот законопроект не поддержали. Почему и конкретно регулирующий законопроект, читайте на 24 Канале.

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Утвердила ли ВРУ законопроект о вступительной кампании

Глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем телеграмме написал, что заблокировала принятие законопроекта в целом "ЕС". Нардепы из этой фракции настаивали на том, чтобы историю Украины включили в список обязательных предметов на НМТ – 2023.

Мы же настаиваем, чтобы один предмет был на выбор, куда входит и история Украины,

– отметил Бабак.

Теперь, по его словам, нардепы в течение 7 дней должны подать поправки в этот законопроект. Бабак надеется, что таких будет немного, их оперативно проработают на комитете и вынесут на второе чтение на ближайшем заседании ВРУ.

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