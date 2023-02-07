Как будут составлять НМТ – 2023 украинские абитуриенты, если они за границей
Одиннадцатиклассники из Украины, которые из-за войны находятся за границей, смогут там составлять НМТ. Для этого будут оборудованы специальные центры.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет. При этом уточнил, что НМТ как в Украине, так и за ее пределами, выпускники будут составлять исключительно во временных экзаменационных центрах.
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Как будут составлять НМТ украинские абитуриенты за границей
Шкарлетт напомнил, что в 2022 году абитуриенты из Украины имели возможность сдавать мультипредметный тест в 52 городах 32 стран мира. Там были обустроены для этого специальные экзаменационные центры.
В 2023 году МОН стремится расширить сеть составления НМТ за рубежом и увеличить количество стран. Все для того, чтобы охватить максимальное количество украинских выпускников.
В каких странах можно составлять НМТ – 2023
Так, по словам министра, составлять НМТ в 2023 году можно будет во всех странах ЕС, а также США, Японии, Канаде, Турции. Сколько выпускников составит НМТ, будет известно после окончания регистрации на тест. Она стартует в апреле.
В 2023 году школы должно закончить примерно 220 – 224 тысячи одиннадцатиклассников, которые смогут претендовать на поступление в ЗВО,
– заметил Шкарлетт.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.