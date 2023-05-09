НМТ-2023: советы, которые помогут эффективно подготовиться к тесту
9 мая 2023, 14:01Читати новину українською
В июне выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест. По его результатам будут поступать в украинские вузы.
Так что одиннадцатиклассники сейчас усиленно готовятся к сдаче экзаменов. 24 Канал подскажет полезные лайфхаки эффективной самостоятельной подготовки к НМТ-2023
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Как эффективно подготовиться к НМТ-2023
Если вы хотите лучше запомнить учебный материал, следуйте следующим советам:
- читайте вслух – это поможет вам запомнить больше материала;
- объясняйте нужную тему кому-то своими словами;
- рисуйте схемы или диаграммы для лучшей визуализации. Впоследствии вы легче вспомните картинку с информацией;
- лучший шрифт для чтения – Times New Roman;
- пользуйтесь программами для блокировки сайтов, отвлекающих ваше внимание;
- просматривайте исторические документальные фильмы, если вы готовитесь к тесту по истории Украины;
- совершайте регулярные перерывы в обучении. Таким образом ваш мозг лучше и больше информации усвоит. Следует делать небольшой перерыв после 45 – 50 минут обучения, уточняет "Освитория".
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.