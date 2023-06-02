В УЦОКО сделали важное заявление о заданиях, которые будут на НМТ-2023

5 июня стартует основная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году. Продлится до 23 июня.

Заместитель директора УЦОКО Валерий Бойко сообщил, что варианты тестов и тестовые формы будут уникальными для каждого тестового дня. Как и для каждой смены тестирования.

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В УЦОКО сделали важное заявление о заданиях НМТ-2023

При этом в УЦОКО говорят: подобные задачи могут встречаться у разных участников НМТ, поскольку тесты проверяют знания будущих студентов, перечень которых определен программой ВНО.

Наборы тестовых заданий уникальны. Они не пересекаются и не повторяются. Подобные и согласные задачи могут случаться. Например, количеством дат, понятий и терминов,

– отметил Бойко.

Вступительная кампания – 2023: кратко НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.

На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.

В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.

Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.

Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.

Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.

Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.

Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.

После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.

Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.