НМТ в этом году будут проводить по украинскому языку и математике, а также по одному из предметов по выбору поступающего.
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МОН обнародовал проект порядка проведения НМТ-2023
Участие в тесте смогут принять лица, окончившие или заканчивающие 11 класс в 2023 году. Чтобы зарегистрироваться на тест, участник НМТ должен создать персональный кабинет и внести в него необходимые данные.
После подтверждения регистрации у абитуриента появится возможность сформировать сертификат НМТ.
Для определенных категорий могут организовать дополнительные сессии тестирования.
Результаты теста будут определяться по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов. Их разместят в персональных кабинетах выпускников. osvita.ua.
Проект Порядка проведения НМТ также определяет другие особенности организации тестирования. В частности:
- требования к центрам тестирования;
- права и обязанности участников НМТ
- тому подобное.
Общественное обсуждение проекта продлится до 12 марта 2023 года. Замечания и предложения можно присылать по электронному адресу nvi@mon.gov.ua.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.