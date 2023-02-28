НМТ в этом году будут проводить по украинскому языку и математике, а также по одному из предметов по выбору поступающего.

Важно Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы

МОН обнародовал проект порядка проведения НМТ-2023

Участие в тесте смогут принять лица, окончившие или заканчивающие 11 класс в 2023 году. Чтобы зарегистрироваться на тест, участник НМТ должен создать персональный кабинет и внести в него необходимые данные.

После подтверждения регистрации у абитуриента появится возможность сформировать сертификат НМТ.

Для определенных категорий могут организовать дополнительные сессии тестирования.

Результаты теста будут определяться по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов. Их разместят в персональных кабинетах выпускников. osvita.ua.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Проект Порядка проведения НМТ также определяет другие особенности организации тестирования. В частности:

требования к центрам тестирования;

права и обязанности участников НМТ

тому подобное.

Общественное обсуждение проекта продлится до 12 марта 2023 года. Замечания и предложения можно присылать по электронному адресу nvi@mon.gov.ua.

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