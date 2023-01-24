Можно ли с разными комбинациями предметов НМТ поступить на любую специальность
Источник:osvita.ua
Во время вступительной кампании в 2023 году абитуриенты смогут поступать на разные специальности, независимо от комбинации предметов, которые будут составлять на НМТ. Такая возможность предполагает модель проведения теста.
Модель НМТ, к слову, на днях представила МОН. Она предусматривает обязательную составление украинского языка и математики и одного предмета по выбору.
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Можно ли поступать на разные специальности с разными комбинациями НМТ
Так, независимо от выбранного поступающим дополнительного предмета хорошие результаты НМТ позволят подавать заявление для поступления на любую специальность в вуз. Однако при этом будут учитываться коэффициенты, установленные для предметов на разные специальности.
К слову, чтобы получить положительный результат по шкале 100 – 200 баллов по каждому предмету участнику НМТ необходимо набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.