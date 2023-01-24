Можно ли с разными комбинациями предметов НМТ поступить на любую специальность

Во время вступительной кампании в 2023 году абитуриенты смогут поступать на разные специальности, независимо от комбинации предметов, которые будут составлять на НМТ. Такая возможность предполагает модель проведения теста.

Модель НМТ, к слову, на днях представила МОН. Она предусматривает обязательную составление украинского языка и математики и одного предмета по выбору.

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Можно ли поступать на разные специальности с разными комбинациями НМТ

Так, независимо от выбранного поступающим дополнительного предмета хорошие результаты НМТ позволят подавать заявление для поступления на любую специальность в вуз. Однако при этом будут учитываться коэффициенты, установленные для предметов на разные специальности.

К слову, чтобы получить положительный результат по шкале 100 – 200 баллов по каждому предмету участнику НМТ необходимо набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов.

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Вступительная кампания – 2023: кратко