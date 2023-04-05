Регистрация на НМТ-2023: какую дополнительную справку нужно тем, кто учится за границой

Поступающие, оканчивающие школу в этом году за границей, при регистрации на НМТ должны предоставить справку с места обучения. Это подчеркивают в Украинском центре оценивания качества образования.

Справку из зарубежной школы необходимо получить по следующему образцом. При этом оформить нотариально удостоверенный перевод этого документа.

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Нужна ли поступающим, которые учатся за границей, справка об образовании

Справка с места обучения о получении полного общего среднего образования является одним из главных документов, необходимых для регистрации на НМТ.

Отметим, что находящиеся за рубежом поступающие будут иметь возможность сдать национальный мультипредметный тест по меньшей мере в 21 стране мира.

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