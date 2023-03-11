Как самостоятельно подготовиться к НМТ по украинскому языку: список тем и советы для выпускников

Уже через несколько месяцев выпускники будут сдавать национальный мультимедийный тест, чтобы поступить в вузы. Одним из обязательных предметов есть украинский язык. Поэтому мы собрали самую важную информацию, которая поможет подготовиться к тестированию по этому предмету.

Ниже читайте простые правила, чтобы легко усвоить обучающий материал, а также бесплатные ресурсы для подготовки. И не медлите, готовиться следует начинать уже, сообщает 24 Канал.

К теме Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы

Содержание задач НМТ по украинскому языку будет отвечать действующей программе ВНО по украинскому языку. Она все языковые темы, изучение которых предусмотрено в школьном курсе украинского языка, а именно темы:

"Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография";

"Лексикология. Фразеология";

"Строительное слово. Словообразование";

"Морфология";

"синтаксис";

"стилистика";

"Развитие речи".

Правда, разделам "Стилистика" и "Развитие речи" уделено несколько меньше внимания, учитывая компьютерный формат тестирования, который, в частности, делает невозможным выполнение таких задач.

Какие задачи будут на НМТ по украинскому языку

Всего в блоке НМТ по украинскому языку будет 30 задач, среди которых:

10 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;

5 – на установление соответствия (4 из 5).

Обратите внимание, что в блоке НМТ по украинскому языку не будет задач, предусматривающих предоставление письменного развернутого или короткого ответа. Также не будет задач по украинской литературе.

Как подготовиться к НМТ по украинскому языку

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy , где учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Прежде всего, следует тщательно работать над школьной программой по украинскому языку, посещая онлайн или офлайн уроки, которые проводят ваши учителя, или уроки ВШО.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационный вариант теста НТМ-2023 по украинскому языку. Он аналогичен тем тестам, которые будут применены при тестировании.

Выполнение демонстрационного варианта задач поможет будущим абитуриентам оценить собственный уровень подготовки украинского языка. Способ выполнения всех задач максимально приближен к реальному тесту, а форма ответа соответствует виду, предложенным абитуриентам во время прохождения НМТ.

После выполнения теста участник получит правильный ответ на все задания и рассчитанный результат в тестовых баллах.

Кроме того, для самостоятельной тренировки советуем использовать тесты прошлых лет, размещенные в разделе " Подготовка. Тесты прошлых лет ".

Можно использовать другие ресурсы, которые помогут повторить языковые темы, а также привыкнуть к работе в среде онлайн-тестировщиков. В частности, подготовиться помогут следующие ресурсы:

Язык – ДНК нации : там есть много картинок и упражнений с паронимами, синонимами, фразеологизмами;

Onlinecorrector : здесь можно почитать о лексических ошибках;

Correctarium: это Telegram-канал с советами по словоупотреблению.

Подготовиться к НМТ можно также на платформе iLearn. Она была создана для того, чтобы все учащиеся имели бесплатный доступ к качественному образованию, независимо от места жительства.

Среди учебных материалов платформы есть видеокурсы по украинскому языку, математике, истории Украины, английскому языку и биологии. Сейчас на платформе проходят вебинары по подготовке к НМТ-2023.

Полезные советы для выпускников

Ниже мы собрали несколько советов, которые помогут лучше запомнить учебный материал, если вы изучаете какие-то темы самостоятельно.