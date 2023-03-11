Нижче читайте прості правила, щоб легко засвоїти навчальний матеріал, а також безкоштовні ресурси для підготовки. І не зволікайте, готуватися варто починати вже, повідомляє 24 Канал.

До теми Як підготуватися до НМТ-2023: важливі поради та онлайн-курси

Зміст завдань НМТ з української мови буде відповідати чинній програмі ЗНО з української мови. Вона всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови, а саме теми:

"Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";

"Лексикологія. Фразеологія";

"Будова слова. Словотвір";

"Морфологія";

"Синтаксис";

"Стилістика";

"Розвиток мовлення".

Щоправда, розділам "Стилістика" та "Розвиток мовлення" приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює виконання таких завдань.

Які завдання будуть на НМТ з української мови

Усього в блоці НМТ з української мови буде 30 завдань, серед яких:

10 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;

5 – на встановлення відповідності (4 з 5).

Зверніть увагу, що в блоці НМТ з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей. Також не буде завдань з української літератури.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Як підготуватися до НМТ з української мови

Передусім, варто ретельно працювати над шкільною програмою з української мови, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки ВШО.

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант тесту НТМ-2023 з української мови. Він є аналогічним до тим тестам, які будуть застосовані під час тестування.

Виконання демонстраційного варіанту завдань допоможе майбутнім абітурієнтам оцінити власний рівень підготовки з української мови. Спосіб виконання всіх завдань максимально наближений до реального тесту, а форма відповіді відповідає виду, що будуть запропоновані абітурієнтам під час проходження НМТ.

Після виконання тесту учасник отримає правильні відповіді на всі завдання та розрахований результат у тестових балах.

Крім того, для самостійного тренування радимо використовувати тести минулих років, розміщені в розділі "Підготовка. Тести минулих років".

Можна використовувати й інші ресурси, які допоможуть повторити мовні теми, а також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників. Зокрема, підготуватися допоможуть такі ресурси:

Мова — ДНК нації: там є багато картинок і вправ із паронімами, синонімами, фразеологізмами;

Onlinecorrector: тут можна почитати про лексичні помилки;

Correctarium: це Telegram-канал з порадами зі слововживання.

Підготуватися до НМТ також можна на платформі iLearn. Вона була створена для того, щоб усі учні мали безкоштовний доступ до якісної освіти, незалежно від місця проживання.

Серед навчальних матеріалів платформи є відеокурси з української мови, математики, історії України, англійської мови та біології. Зараз на платформі проходять вебінари з підготовки до НМТ-2023.

Корисні поради для випускників

Нижче ми зібрали кілька порад, які допоможуть краще запам’ятати навчальний матеріал, якщо ви вивчаєте якісь теми до самостійно.