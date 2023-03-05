НМТ-2023: в УЦОКО объяснили, почему в этом году увеличили количество заданий

Украинские выпускники уже второй год подряд составляют НМТ вместо ВНО. И если в прошлом году было по 20 заданий по предметам, то в 2023 году их количество увеличилось.

Почему так поступили – на этот вопрос ответила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Она объяснила, что в этом году будет разное количество заданий, в зависимости от предмета

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Участники НМТ-2023 будут иметь 180 минут для выполнения заданий по всем предметам. Тест по каждому предмету содержит свое количество вопросов и, соответственно, максимально можно получить разное количество баллов.

Сколько заданий будет на НМТ:

тесты по украинскому языку, истории Украины, биологии и химии – 30 заданий,

тесты по математике – 22 задания,

тесты по физике – 20 заданий,

тесты по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому или французскому) – 32 задания.

Почему увеличили количество задач

Вакуленко подчеркнула, что увеличили количество тестовых заданий для проверки знаний сильнейших участников.

В прошлом году мы почувствовали, что 20 тестовых заданий – это мало и сильным участникам негде было продемонстрировать свои учебные достижения… Вероятность совершить ошибку на длинной линейке тестовых заданий больше, чем на короткой форме, это несравнимые вещи,

– объяснила заместитель директора УЦОКО.

Вакуленко также отметила, что все задания НМТ будут отвечать программам ВНО. В то же время задачи по истории Украины будут охватывать период со второй половины XVI – до начала XXI века.

Для выполнения заданий у участников будет 180 минут. Все предметы будут складываться в один день. После выполнения теста НМТ участники будут знать количество набранных ими баллов, поэтому сориентируются в своих результатах.

Какое количество участников кампании ожидают в 2023 году? В УЦОКО считают, что в этом году будет большее количество, чем в прошлом (в 2022 году результаты НМТ получили 214 тысяч участников).

Вступительная кампания – 2023: кратко