Чому так зробили – на це питання відповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Вона пояснила, що цього року буде різна кількість завдань, залежно від предмета.

До теми Як підготуватися до НМТ-2023: важливі поради та онлайн-курси

Учасники НМТ-2023 матимуть 180 хвилин на виконання завдань зі всіх предметів. Тест з кожного предмета містить свою кількість запитань і, відповідно, максимально можна отримати різну кількість балів.

Скільки завдань буде на НМТ:

тести з української мови, історії України, біології та хімії – 30 завдань,

тести з математики – 22 завдання,

тести з фізики – 20 завдань,

тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької або французької) – 32 завдання.

Чому збільшили кількість завдань

Вакуленко наголосила, що збільшили кількість тестових завдань для перевірки знань найсильніших учасників.

Минулого року ми відчули, що 20 тестових завдань – це замало й найсильнішим учасникам не було де продемонструвати свої навчальні здобутки… Ймовірність зробити помилку на довгій лінійці тестових завдань більша, ніж на короткій формі, це непорівнювані речі,

– пояснила заступниця директора УЦОЯО.

Вакуленко також наголосила, що всі завдання НМТ відповідатимуть програмам ЗНО. Водночас завдання з історії України охоплюватимуть період з другої половини XVI – до початку ХХІ ст.

На виконання завдань учасники матимуть 180 хвилин. Усі предмети складатимуть в один день. Одразу після виконання тесту НМТ учасники знатимуть кількість набраних ними балів, тому зорієнтуються у своїх результатах.

Яку кількість учасників вступної кампанії очікують у 2023 році? В УЦОЯО вважають, що цього року буде більша кількість, ніж минулого (у 2022 році результати НМТ отримали 214 тисяч учасників).

Вступна кампанія – 2023: коротко