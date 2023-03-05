Чому так зробили – на це питання відповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Вона пояснила, що цього року буде різна кількість завдань, залежно від предмета.
До теми Як підготуватися до НМТ-2023: важливі поради та онлайн-курси
Учасники НМТ-2023 матимуть 180 хвилин на виконання завдань зі всіх предметів. Тест з кожного предмета містить свою кількість запитань і, відповідно, максимально можна отримати різну кількість балів.
Скільки завдань буде на НМТ:
- тести з української мови, історії України, біології та хімії – 30 завдань,
- тести з математики – 22 завдання,
- тести з фізики – 20 завдань,
- тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької або французької) – 32 завдання.
Чому збільшили кількість завдань
Вакуленко наголосила, що збільшили кількість тестових завдань для перевірки знань найсильніших учасників.
Минулого року ми відчули, що 20 тестових завдань – це замало й найсильнішим учасникам не було де продемонструвати свої навчальні здобутки… Ймовірність зробити помилку на довгій лінійці тестових завдань більша, ніж на короткій формі, це непорівнювані речі,
– пояснила заступниця директора УЦОЯО.
Вакуленко також наголосила, що всі завдання НМТ відповідатимуть програмам ЗНО. Водночас завдання з історії України охоплюватимуть період з другої половини XVI – до початку ХХІ ст.
На виконання завдань учасники матимуть 180 хвилин. Усі предмети складатимуть в один день. Одразу після виконання тесту НМТ учасники знатимуть кількість набраних ними балів, тому зорієнтуються у своїх результатах.
Яку кількість учасників вступної кампанії очікують у 2023 році? В УЦОЯО вважають, що цього року буде більша кількість, ніж минулого (у 2022 році результати НМТ отримали 214 тисяч учасників).
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову. Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном. Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.