В УЦОКО рассекретили, почему в 2023 году в НМТ включили дисциплины на выбор

В 2023 году выпускники во время НМТ будут сдавать два обязательных предмета: украинский язык и математику. И один предмет по выбору.

Среди предметов по выбору – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия. В 2022 году такого выбора у абитуриентов не было.

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Почему в НМТ – 2023 включили дисциплины по выбору

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, почему в 2023 году абитуриентам дали возможность выбирать один предмет.

Потребность включения в блоки НМТ предметов по выбору абитуриента очевидна. Ведь важно учитывать индивидуальные интересы абитуриентов и в том, что поступление на каждую специальность требует овладения определенными предметными компетентностями.

– уточнила Вакуленко.

По ее словам, старшеклассники должны понимать, что изучение предметов естественной и иноязычной отраслей востребовано. Также, ввиду опыта 2022 года, в этом году абитуриентам должны были предоставить участникам возможность выбирать один из предметов.

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Вступительная кампания – 2023: кратко