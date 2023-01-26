В УЦОКО рассекретили, почему в 2023 году в НМТ включили дисциплины на выбор

26 января 2023, 17:58
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Источник:

Образование

В 2023 году выпускники во время НМТ будут сдавать два обязательных предмета: украинский язык и математику. И один предмет по выбору.

Среди предметов по выбору – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия. В 2022 году такого выбора у абитуриентов не было.

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Почему в НМТ – 2023 включили дисциплины по выбору

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, почему в 2023 году абитуриентам дали возможность выбирать один предмет.

Потребность включения в блоки НМТ предметов по выбору абитуриента очевидна. Ведь важно учитывать индивидуальные интересы абитуриентов и в том, что поступление на каждую специальность требует овладения определенными предметными компетентностями.
– уточнила Вакуленко.

По ее словам, старшеклассники должны понимать, что изучение предметов естественной и иноязычной отраслей востребовано. Также, ввиду опыта 2022 года, в этом году абитуриентам должны были предоставить участникам возможность выбирать один из предметов.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин