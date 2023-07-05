Повлияло ли появление заданий НМТ в сети на результаты тестирования других участников
В Украине недавно завершилась основная сессия НМТ-2023. В июле еще предстоит дополнительная.
Во время основной сессии некоторые участники мультитеста смогли, несмотря на запрет, сфотографировать задания. При этом распространили их в сети.
Татьяна Вакуленко – директор Украинского центра оценивания качества образования – рассказала в интервью 24 Каналу, повлияло ли появление заданий мультитеста в сети на результаты других участников.
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Повлияло ли появление заданий НМТ в сети на результаты других участников
Вакуленко подчеркнула: появление отдельных заданий НМТ в сети никак не повлияло на результаты тестирования других участников.
Если кто-то сдавал НМТ в последующие дни и воспринимал обнародованные предшественниками задания как шанс получить лучший результат без должной подготовки к тестированию, он очень ошибся,
– уточнила глава УЦОКО.
И добавила, что все тестовые формы, подготовленные для НМТ-2023, были уникальными, поэтому задачи не повторялись.Больше читайте в интервью 24 Канала "Рискуете будущим, – директор УЦОКО о результатах, аннулировании и трудностях НМТ-2023".