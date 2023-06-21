Можно ли обжаловать результаты НМТ в 2023 году

21 июня 2023, 11:30
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Источник:

osvita.ua

В Украине завершается основная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году. Не все участники могут согласиться с результатами НМТ.

Как и не все получат свои результаты из-за недобросовестного поведения при составлении мультитеста. Тем не менее, в этом году апелляция результата НМТ не предусмотрена.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Предусмотрели ли апелляцию результатов НМТ в 2023 году

В 2023 году согласно Порядку проведения НМТ предметом апелляции является нарушение процедуры проведения НМТ в экзаменационном центре, что может повлиять на объективность результата теста.

Также предметом апелляции может быть отказ в регистрации для участия в мультитесте или недопуск к участию в дополнительных сессиях.

Среди факторов, которые могут повлиять на объективность определения результатов НМТ, таковы:

  • нарушение процедуры прохождения НМТ;
  • досрочное прекращение выполнения сертификационной работы в результате возникновения нестандартных ситуаций;
  • сведения о других ситуациях, которые могли привести к нарушению прав участников НМТ.
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Апелляционная комиссия по результатам рассмотрения таких фактов примет решение о зачислении или аннуляции результатов НМТ.

Рассмотрение заявлений о нарушении процедуры проведения НМТ осуществляют регламентные комиссии при региональных центрах оценки качества образования.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
  • Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
  • Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
  • После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин