"Будем иметь дискуссию": Шмигаль рассказал, должна ли быть история Украины обязательной на НМТ

В 2023 году выпускники в Украине на НМТ будут сдавать два обязательных предмета – украинский язык и математику. Историю Украины включили в перечень предметов по выбору.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что история Украины должна быть среди обязательных предметов при поступлении в вуз. Об этом он сказал на пресс-конференции 3 марта в Киеве.

Читайте "Свободная страна": Шкарлетт сделал острое заявление об изучении истории Украины

Должна ли быть история Украины обязательной для вступления

Шмигаль отметил, что разделяет мнение общественности относительно того, что историю Украины выпускники должны сдавать обязательно.

Мы обсуждали и продолжаем обсуждать это с Министерством образования. Думаю, у нас будут еще глубокие дискуссии. Я согласен, что это важный момент и образовательной программы, и контроля качества образования,

– сказал глава правительства.

Заметим, Верховная Рада 23 февраля согласовала Законопроект 8228-1. Он определяет правила вступительной кампании в 2023 году. Выпускники будут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста. НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык и математика. Также один – по выбору поступающего: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ

Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023