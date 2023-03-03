"Будем иметь дискуссию": Шмигаль рассказал, должна ли быть история Украины обязательной на НМТ
Источник:Общественное
В 2023 году выпускники в Украине на НМТ будут сдавать два обязательных предмета – украинский язык и математику. Историю Украины включили в перечень предметов по выбору.
Так, премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что история Украины должна быть среди обязательных предметов при поступлении в вуз. Об этом он сказал на пресс-конференции 3 марта в Киеве.
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Должна ли быть история Украины обязательной для вступления
Шмигаль отметил, что разделяет мнение общественности относительно того, что историю Украины выпускники должны сдавать обязательно.
Мы обсуждали и продолжаем обсуждать это с Министерством образования. Думаю, у нас будут еще глубокие дискуссии. Я согласен, что это важный момент и образовательной программы, и контроля качества образования,
– сказал глава правительства.
Заметим, Верховная Рада 23 февраля согласовала Законопроект 8228-1. Он определяет правила вступительной кампании в 2023 году. Выпускники будут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста. НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык и математика. Также один – по выбору поступающего: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.
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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023
- В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
- Выпускники будут обязательно составлять украинский язык и математику.
- Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
- Глава МОН Сергей Шкарлетт рассказал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
- Все же министр надеется, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
- В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
- Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
- Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.