В Минобразования рассказали, сколько участников НМТ-2023 поплатились за нарушение
Недобросовестных участников основной сессии НМТ-2023 наказали. Таких почти 100 человек.
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона рассказал, что говорится о тех участниках мультитеста, которые фотографировали задание. При этом впоследствии выставляли их в сети.
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Сколько участников НМТ поплатилось за нарушение
Так, за время основной сессии мультитеста изъяли из аудиторий и отменили результаты 90 поступающим.
90 человек мы были вынуждены отменить их результаты из-за того, что они начали фотографировать и освещать в интернете задачи,
– уточнил заместитель министра образования.
К слову, в УЦОКО заявляли, что нынешний НМТ стал беспрецедентным относительно количества проявлений неблагочестия среди участников.
Заметим: результаты тестирования выпускники, сдававшие НМТ во время основной сессии, получили 28 июня.Какие трудности возникали перед выпускниками во время тестирования, имеют ли они право на апелляцию, помогут ли обнародованные в сети задачи лучше сдать тест и чего не стоит делать участникам НМТ во время дополнительной сессии, чтобы не разрушить свое будущее, – в интервью 24 Каналу рассказала Татьяна Вакуленко – директор Украинского центра оценивания качества образования.