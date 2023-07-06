В Минобразования рассказали, сколько участников НМТ-2023 поплатились за нарушение

Недобросовестных участников основной сессии НМТ-2023 наказали. Таких почти 100 человек.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона рассказал, что говорится о тех участниках мультитеста, которые фотографировали задание. При этом впоследствии выставляли их в сети.

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Так, за время основной сессии мультитеста изъяли из аудиторий и отменили результаты 90 поступающим.

90 человек мы были вынуждены отменить их результаты из-за того, что они начали фотографировать и освещать в интернете задачи,

– уточнил заместитель министра образования.

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К слову, в УЦОКО заявляли, что нынешний НМТ стал беспрецедентным относительно количества проявлений неблагочестия среди участников.

Заметим: результаты тестирования выпускники, сдававшие НМТ во время основной сессии, получили 28 июня.

Какие трудности возникали перед выпускниками во время тестирования, имеют ли они право на апелляцию, помогут ли обнародованные в сети задачи лучше сдать тест и чего не стоит делать участникам НМТ во время дополнительной сессии, чтобы не разрушить свое будущее, –