Сколько участников НМТ-2023 набрали необходимые баллы для поступления в вуз

В 2023 году продолжается дополнительная сессия НМТ. Все же с 19 июля абитуриенты смогут подавать заявления для поступления в избранные вузы.

Замглавы Минобразования Андрей Витренко на брифинге рассказал, что более 90% участников основной сессии НМТ-2023 получили необходимые для поступления баллы. В целом в мультитесте в этом году приняли 261 825 человек, из них – 20 009 за границей.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Сколько участников НМТ-2023 набрали необходимые баллы для поступления

Витренко также рассказал: по разным причинам не завершили тестирование 728 человек, из них 16 – за границей.

И более 93% участников, а это 260 381 человек, получили баллы, позволяющие им поступать в высшие учебные заведения Украины,

– уточнил чиновник.

И добавил, что не сдали тест по украинскому языку 253 выпускника. При этом более 180 баллов по украинскому языку получило 13 760 выпускников. Тест по математике на 181 – 200 баллов составил 8475 человек.

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К слову, подавать документы абитуриенты могут дистанционно.

19 июля начинается подача заявлений на разные специальности, а в начале августа будут обнародованы списки поступивших на бюджетную форму обучения,

– уточнил Витренко.

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Вступительная кампания – 2023: кратко