Сколько участников НМТ-2023 набрали необходимые баллы для поступления в вуз
Источник:Укринформ
В 2023 году продолжается дополнительная сессия НМТ. Все же с 19 июля абитуриенты смогут подавать заявления для поступления в избранные вузы.
Замглавы Минобразования Андрей Витренко на брифинге рассказал, что более 90% участников основной сессии НМТ-2023 получили необходимые для поступления баллы. В целом в мультитесте в этом году приняли 261 825 человек, из них – 20 009 за границей.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Сколько участников НМТ-2023 набрали необходимые баллы для поступления
Витренко также рассказал: по разным причинам не завершили тестирование 728 человек, из них 16 – за границей.
И более 93% участников, а это 260 381 человек, получили баллы, позволяющие им поступать в высшие учебные заведения Украины,
– уточнил чиновник.
И добавил, что не сдали тест по украинскому языку 253 выпускника. При этом более 180 баллов по украинскому языку получило 13 760 выпускников. Тест по математике на 181 – 200 баллов составил 8475 человек.Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.
К слову, подавать документы абитуриенты могут дистанционно.
19 июля начинается подача заявлений на разные специальности, а в начале августа будут обнародованы списки поступивших на бюджетную форму обучения,
– уточнил Витренко.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.