Более полусотни выпускников не сдали НМТ из-за тревог: смогут ли поступить в вузы

Многие выпускники в Украине не смогли сдать НМТ во время основной сессии из-за воздушных тревог. В Минобразования уточнили, что таких более полусотни.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона рассказал, что больше всего воздушных тревог раздавалось в течение 15 – 16 июня. В частности, в Харькове.

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Более полусотни выпускников не сдали НМТ из-за тревог

Так, из-за воздушных тревог в некоторых экзаменационных центрах, например, в Харьковском национальном университете имени Каразина, участники вообще не смогли начать тестирование, уточнил чиновник.

«Были разные проблемы, 543 человека, к сожалению, должны писать этот тест во второй раз, потому что была длительная воздушная тревога,

– сказал Винницкий.

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Замглавы МОН также сообщил, что такие абитуриенты смогут сдать НМТ во время дополнительной сессии.

Какие трудности возникали перед выпускниками во время тестирования, имеют ли они право на апелляцию, помогут ли обнародованные в сети задачи лучше сдать тест и чего не стоит делать участникам НМТ во время дополнительной сессии, чтобы не разрушить свое будущее, –