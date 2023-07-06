Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона рассказал, что больше всего воздушных тревог раздавалось в течение 15 – 16 июня. В частности, в Харькове.
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Так, из-за воздушных тревог в некоторых экзаменационных центрах, например, в Харьковском национальном университете имени Каразина, участники вообще не смогли начать тестирование, уточнил чиновник.
«Были разные проблемы, 543 человека, к сожалению, должны писать этот тест во второй раз, потому что была длительная воздушная тревога,
– сказал Винницкий.
Замглавы МОН также сообщил, что такие абитуриенты смогут сдать НМТ во время дополнительной сессии.