Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону розповів, що найбільше повітряних тривог лунало протягом 15 – 16 червня. Зокрема, у Харкові.

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Понад пів сотні випускників не склали НМТ через тривоги

Так, через повітряні тривоги у деяких екзаменаційних центрах, наприклад, в Харківському національному університеті імені Каразіна, учасники взагалі не змогли розпочати тестування, уточнив посадовець.

«Були різні проблеми, 543 особи, на жаль, мусять писати цей тест вдруге, через те, що була довготривала повітряна тривога,

– сказав Винницький.

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Заступник очільника МОН також повідомив, що такі абітурієнти зможуть скласти НМТ під час додаткової сесії.

Які труднощі поставали перед випускниками під час тестування, чи мають вони право на апеляцію, чи допоможуть оприлюднені у мережі завдання краще скласти тест та чого не варто робити учасникам НМТ під час додаткової сесії, аби не зруйнувати своє майбутнє, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти.