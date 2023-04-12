НМТ-2023 может содержать задачи профильного уровня

Блок НМТ по математике в 2023 году может содержать задачи профильного уровня. Однако участникам теста, хорошо усвоивших школьную программу, это не помешает получить высокие баллы.

Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила детали.

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НМТ может содержать задачи профильного уровня

Блок НМТ по математике может содержать задачи профильного уровня, ведь результаты теста будут использовать для поступления в вузы, уточнила Вакуленко. При этом отметила, что эти задачи не будут несоответствующими школьной программе.

Задачи такие могут быть. В то же время, если вы откроете демонстрационный вариант теста, прошлогодние варианты тестов, то увидите, что с уровнем стандарта вы сможете набирать очень и очень высокие тестовые баллы. Возможно, одно задание не выполните, но все остальные задачи вы точно сможете выполнить,

– заявила директор УЦОКО.

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