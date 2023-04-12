НМТ-2023 может содержать задачи профильного уровня
Блок НМТ по математике в 2023 году может содержать задачи профильного уровня. Однако участникам теста, хорошо усвоивших школьную программу, это не помешает получить высокие баллы.
Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила детали.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
НМТ может содержать задачи профильного уровня
Блок НМТ по математике может содержать задачи профильного уровня, ведь результаты теста будут использовать для поступления в вузы, уточнила Вакуленко. При этом отметила, что эти задачи не будут несоответствующими школьной программе.
Задачи такие могут быть. В то же время, если вы откроете демонстрационный вариант теста, прошлогодние варианты тестов, то увидите, что с уровнем стандарта вы сможете набирать очень и очень высокие тестовые баллы. Возможно, одно задание не выполните, но все остальные задачи вы точно сможете выполнить,
– заявила директор УЦОКО.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.