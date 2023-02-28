УЦОКО опубликовал демонстрационный тест НМТ по украинскому языку
Источник:УЦОКО
Украинский центр оценки качества образования опубликовал на своем сайте демонстрационный тест НМТ по украинскому языку. Он пригодится нынешним абитуриентам.
В УЦОКО уточнили, что НМТ не будет сложнее традиционного тестирования на ВНО. При этом тренировочные материалы по всем учебным предметам обещают обнародовать впоследствии.
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УЦОКО опубликовал демонстрационный тест по украинскому языку
Так, этот тест поможет выпускникам научиться распределять время на выполнение заданий и определить темы, над которыми нужно еще поработать.
Не позже мая мы разместим тренировочные материалы по всем учебным предметам, а сегодня предлагаем вам задания по украинскому языку,
– сообщили в УЦОКО.
При этом уточнили, что вид предложенного тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.
К слову, на выполнение 30 задач по украинскому языку предусмотрено 60 минут. Выпускник при этом сможет выбирать последовательность выполнения задач.
Можно ли загрузить тест
Перед началом выполнения выпускников просят ответить на 4 вопроса о себе. Они помогут собрать важную для нас статистическую информацию. На реальном тестировании этого не будет.
Если вы не смогли открыть тестировщика, попробуйте воспользоваться другим браузером, а также проверьте настройки систем безопасности на вашем компьютере/планшете/телефоне,
– уточняют в центре.
К слову, файл с демонстрационным вариантом НМТ можно загрузить в устройство.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.