УЦОКО опубликовал демонстрационный тест НМТ по украинскому языку

Украинский центр оценки качества образования опубликовал на своем сайте демонстрационный тест НМТ по украинскому языку. Он пригодится нынешним абитуриентам.

В УЦОКО уточнили, что НМТ не будет сложнее традиционного тестирования на ВНО. При этом тренировочные материалы по всем учебным предметам обещают обнародовать впоследствии.

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УЦОКО опубликовал демонстрационный тест по украинскому языку

Так, этот тест поможет выпускникам научиться распределять время на выполнение заданий и определить темы, над которыми нужно еще поработать.

Не позже мая мы разместим тренировочные материалы по всем учебным предметам, а сегодня предлагаем вам задания по украинскому языку,

– сообщили в УЦОКО.

При этом уточнили, что вид предложенного тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.

К слову, на выполнение 30 задач по украинскому языку предусмотрено 60 минут. Выпускник при этом сможет выбирать последовательность выполнения задач.

Можно ли загрузить тест

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы, где ученики могут получить нужные знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Итак, готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Перед началом выполнения выпускников просят ответить на 4 вопроса о себе. Они помогут собрать важную для нас статистическую информацию. На реальном тестировании этого не будет.

Если вы не смогли открыть тестировщика, попробуйте воспользоваться другим браузером, а также проверьте настройки систем безопасности на вашем компьютере/планшете/телефоне,

– уточняют в центре.

К слову, файл с демонстрационным вариантом НМТ можно загрузить в устройство.

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