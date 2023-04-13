Здесь все о тестировании: УЦОКО создал путеводитель для участников НМТ-2023

13 апреля 2023, 11:21
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Источник:

УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования разработал для абитуриентов путеводитель по НМТ 2023 года. Он станет уникальным ассистентом для выпускников.

В путеводителе можно найти всю необходимую информацию о тестировании и регистрации на НМТ в 2023 году. Документ можно скачать на свой смартфон.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

УЦОКО создал путеводитель для участников НМТ-2023

В УЦОКО объясняют, что "Путеводитель участника НМТ" ответит на любой вопрос, который может возникнуть до, во время или после тестирования.

В нем собрана вся нужная информация, которая для удобства так и сгруппирована – по формату "вопросы – ответы". Для того чтобы облегчить поиск нужной страницы на сайте, текст в путеводителе залинкован. А для любителей различных гаджетов есть QR-коды. Так что вы легко сориентируетесь во времени и информационном пространстве,
– сообщили в УЦОКО.

Так, путеводитель содержит ответы, в частности, на следующие вопросы:

  • могут ли выпускнику отказать в регистрации на НМТ-2023;
  • что следует знать о прохождении НМТ за границей;
  • как и когда можно получить результаты тестирования;
  • как поступить, если не смогли принять участие в НМТ;
  • о чем позаботиться накануне тестирования;
  • можно изменить информацию.

Путеводитель для участников НМТ-2023: фото

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин