Здесь все о тестировании: УЦОКО создал путеводитель для участников НМТ-2023

Украинский центр оценивания качества образования разработал для абитуриентов путеводитель по НМТ 2023 года. Он станет уникальным ассистентом для выпускников.

В путеводителе можно найти всю необходимую информацию о тестировании и регистрации на НМТ в 2023 году. Документ можно скачать на свой смартфон.

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УЦОКО создал путеводитель для участников НМТ-2023

В УЦОКО объясняют, что "Путеводитель участника НМТ" ответит на любой вопрос, который может возникнуть до, во время или после тестирования.

В нем собрана вся нужная информация, которая для удобства так и сгруппирована – по формату "вопросы – ответы". Для того чтобы облегчить поиск нужной страницы на сайте, текст в путеводителе залинкован. А для любителей различных гаджетов есть QR-коды. Так что вы легко сориентируетесь во времени и информационном пространстве,

– сообщили в УЦОКО.

Так, путеводитель содержит ответы, в частности, на следующие вопросы:

могут ли выпускнику отказать в регистрации на НМТ-2023;

что следует знать о прохождении НМТ за границей;

как и когда можно получить результаты тестирования;

как поступить, если не смогли принять участие в НМТ;

о чем позаботиться накануне тестирования;

можно изменить информацию.

Скачать путеводитель также в формате PDF.

Путеводитель для участников НМТ-2023: фото

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