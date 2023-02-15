"Это беда": в Раде рассказали, должна ли быть история Украины обязательным предметом в НМТ

В 2023 году история Украины должна быть предметом выбора на национальном мультипредметном тесте. К тому же нынешние абитуриенты уже начали готовиться по ранее объявленной модели теста.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Должна ли быть история Украины в НМТ обязательным предметом

Бабак уточнил, что проблемой в 2022 году было то, что выпускники во время НМТ составляли три обязательных предмета: украинский язык, математику, историю Украины.

Представьте себе, что в медицину или энергетику поступал тот, кто лучше знает историю – это беда. Я не представляю себе, как эти врачи потом пойдут делать операцию военным и будут хорошо разбираться в эпохах становления нашего государства и не разбираться в биологии.

– заявил глава профильного комитета ВРУ.

Поэтому в этом году, по его словам, историю Украины включили в список предметов на выбор.

Иначе нельзя, и мы будем за него сражаться до последнего. Надеюсь, что здравого смысла в Верховной Раде хватит на это,

– добавил Бабак.

И заявил, что не хочет, чтобы дискуссия в парламенте "скатывалась до уровня борьбы патриотизма с логикой". По мнению руководителя образовательного комитета, если мы хотим построить высокотехнологичное общество, нужно, чтобы дети знали математику.

Кроме того, Бабак уточнил, что будущие абитуриенты уже начали готовиться к НМТ по ранее объявленному механизму. Поэтому он предлагает не изменять ранее объявленную модель НМТ-2023.

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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023