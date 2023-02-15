"Это беда": в Раде рассказали, должна ли быть история Украины обязательным предметом в НМТ
Источник:Интерфакс-Украина
В 2023 году история Украины должна быть предметом выбора на национальном мультипредметном тесте. К тому же нынешние абитуриенты уже начали готовиться по ранее объявленной модели теста.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
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Должна ли быть история Украины в НМТ обязательным предметом
Бабак уточнил, что проблемой в 2022 году было то, что выпускники во время НМТ составляли три обязательных предмета: украинский язык, математику, историю Украины.
Представьте себе, что в медицину или энергетику поступал тот, кто лучше знает историю – это беда. Я не представляю себе, как эти врачи потом пойдут делать операцию военным и будут хорошо разбираться в эпохах становления нашего государства и не разбираться в биологии.
– заявил глава профильного комитета ВРУ.
Поэтому в этом году, по его словам, историю Украины включили в список предметов на выбор.
Иначе нельзя, и мы будем за него сражаться до последнего. Надеюсь, что здравого смысла в Верховной Раде хватит на это,
– добавил Бабак.
И заявил, что не хочет, чтобы дискуссия в парламенте "скатывалась до уровня борьбы патриотизма с логикой". По мнению руководителя образовательного комитета, если мы хотим построить высокотехнологичное общество, нужно, чтобы дети знали математику.
Кроме того, Бабак уточнил, что будущие абитуриенты уже начали готовиться к НМТ по ранее объявленному механизму. Поэтому он предлагает не изменять ранее объявленную модель НМТ-2023.
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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023
- В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
- Выпускники будут обязательно составлять украинский язык и математику.
- Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
- Глава МОН Сергей Шкарлетт рассказал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
- Все же министр надеется, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
- В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
- Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
- Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.