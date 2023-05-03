Кто может поступать в вузы Украины в 2023 году без результатов НМТ
В 2023 году выпускники в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест. По его результатам и будут поступать в вузы.
Однако не всем в этом году нужны результаты НМТ для вступления в ЗВО. Об этом во время эфира Национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Кому в 2023 году не нужно сдавать НМТ
Он напомнил: национальный мультипредметный тест – это разновидность ВНО, подстроенная под вызовы военного времени.
По словам Витренко, НМТ абитуриенты сдают для того, чтобы поступить на конкурсной основе в ЗВО Украины. Если выпускник не планирует поступать в вуз, на тестирование может не идти.
При этом чиновник рассказал, что есть категории абитуриентов, которым для поступления в вузы в 2023 году не нужно сдавать НМТ.
Есть специальности, имеющие отдельную государственную поддержку. На эти специальности в учреждения высшего образования можно будет поступать на контрактную форму обучения только по мотивационному письму. Даже здесь есть упрощение и можно не сдавать НМТ,
– уточнил Витренко.
Как ранее информировали в МОН, абитуриенты с оккупированных территорий в 2023 году, учитывая войну, будут поступать в вузы Украины дистанционно. При этом не будут сдавать НМТ.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.