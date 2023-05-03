Кто может поступать в вузы Украины в 2023 году без результатов НМТ

В 2023 году выпускники в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест. По его результатам и будут поступать в вузы.

Однако не всем в этом году нужны результаты НМТ для вступления в ЗВО. Об этом во время эфира Национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Кому в 2023 году не нужно сдавать НМТ

Он напомнил: национальный мультипредметный тест – это разновидность ВНО, подстроенная под вызовы военного времени.

По словам Витренко, НМТ абитуриенты сдают для того, чтобы поступить на конкурсной основе в ЗВО Украины. Если выпускник не планирует поступать в вуз, на тестирование может не идти.

При этом чиновник рассказал, что есть категории абитуриентов, которым для поступления в вузы в 2023 году не нужно сдавать НМТ.

Есть специальности, имеющие отдельную государственную поддержку. На эти специальности в учреждения высшего образования можно будет поступать на контрактную форму обучения только по мотивационному письму. Даже здесь есть упрощение и можно не сдавать НМТ,

– уточнил Витренко.

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Как ранее информировали в МОН, абитуриенты с оккупированных территорий в 2023 году, учитывая войну, будут поступать в вузы Украины дистанционно. При этом не будут сдавать НМТ.

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Вступительная кампания – 2023: кратко