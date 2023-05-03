Так, говорится о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению качества высшего образования".

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В Украине улучшат качество высшего образования

Целью этого документа является усовершенствование механизма обеспечения качества высшего образования в Украине. Также – создание условия для функционирования Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в соответствии со стандартами и рекомендациями Европейского пространства высшего образования.

Согласно документу в Украине также:

создадут Апелляционную палату;

проведут постакредитационный мониторинг;

усовершенствуют систему институциональной аккредитации;

уточнят статус Национального агентства и требования к его членам.

В то же время, указанный закон вносит изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции". Благодаря этому эксперты Национального агентства среди научно-педагогических работников и студентов, которые учатся в вузах со специфическими условиями обучения, смогут участвовать в экспертизах на возмездной основе.

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