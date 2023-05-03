Так, мовиться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти".
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В Україні покращать якість вищої освіти
Цей документ має на меті удосконалити механізм забезпечення якості вищої освіти в Україні. Також – створити умови для функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти згідно зі стандартами і рекомендаціями Європейського простору вищої освіти.
Згідно із документом в Україні також:
- створять Апеляційну палату;
- проведуть постакредитаційний моніторинг;
- вдосконалять систему інституційної акредитації;
- уточнять статус Національного агентства та вимоги до його членів.
Водночас зазначений закон вносить зміни до Закону України "Про запобігання корупції". Завдяки цьому експерти Національного агентства з-поміж науково-педагогічних працівників та студентів, які навчаються у вишах зі специфічними умовами навчання, зможуть брати участь в експертизах на оплатній основі.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.