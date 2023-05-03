Однак не всім цього року потрібні результати НМТ для вступу у ЗВО. Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Кому у 2023 році не треба складати НМТ
Він нагадав: національний мультипредметний тест – це різновид ЗНО, підлаштований під виклики воєнного часу.
За словами Вітренка, НМТ абітурієнти складають для того, аби вступити на конкурсній основі до ЗВО України. Якщо випускник не планує вступати до вишу, на тестування може не йти.
При цьому чиновник розповів, що є категорії абітурієнтів, яким для вступу у виші у 2023 році не треба складати НМТ.
Є спеціальності, які мають окрему державну підтримку. На ці спеціальності в заклади вищої освіти можна буде вступати на контрактну форму навчання лише за мотиваційним листом. Навіть тут є спрощення і можна не складати НМТ,
– уточнив Вітренко.
Як раніше інформували у МОН, абітурієнти з окупованих територій у 2023 році, зважаючи на війну, вступатимуть до вишів України дистанційно. При цьому не складатимуть НМТ.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.