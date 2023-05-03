Однак не всім цього року потрібні результати НМТ для вступу у ЗВО. Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Кому у 2023 році не треба складати НМТ

Він нагадав: національний мультипредметний тест – це різновид ЗНО, підлаштований під виклики воєнного часу.

За словами Вітренка, НМТ абітурієнти складають для того, аби вступити на конкурсній основі до ЗВО України. Якщо випускник не планує вступати до вишу, на тестування може не йти.

При цьому чиновник розповів, що є категорії абітурієнтів, яким для вступу у виші у 2023 році не треба складати НМТ.

Є спеціальності, які мають окрему державну підтримку. На ці спеціальності в заклади вищої освіти можна буде вступати на контрактну форму навчання лише за мотиваційним листом. Навіть тут є спрощення і можна не складати НМТ,

– уточнив Вітренко.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Як раніше інформували у МОН, абітурієнти з окупованих територій у 2023 році, зважаючи на війну, вступатимуть до вишів України дистанційно. При цьому не складатимуть НМТ.

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Вступна кампанія – 2023: коротко