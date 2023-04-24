Список городов и стран расширили: где за границей можно сдать НМТ-2023

24 апреля 2023, 16:40
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Источник:

УЦОКО

Список городов и стран, в которых украинские выпускники смогут сдавать НМТ в 2023 году, расширили. Это стало возможным благодаря договоренностям с новыми странами.

В УЦОКО уточнили, к списку добавилось еще 4 города (страны). Это Мерш (Люксембург), Майнц (Германия), Осло (Норвегия) и Бельдиби (Турция).

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В каких городах и странах можно сдавать НМТ-2023

Так, по состоянию на сегодняшний день временные экзаменационные центры создадут в таких заграничных населенных пунктах:

Страна – город:

  • Австрия – Вена;
  • Азербайджан – Баку;
  • Бельгия – Брюссель;
  • Болгария – Варна, София;
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – Абериствит, Эдинбург, Лондон;
  • Грузия – Тбилиси;
  • Дания – Орхус;
  • Эстония – Таллин;
  • Ирландия – Дублин;
  • Испания – Валенсия;
  • Италия – Милан, Рим;
  • Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто;
  • Латвия – Рига;
  • Литва – Каунас;
  • Люксембург – Мерш;
  • Молдова – Кишинев;
  • Нидерланды – Роттердам;
  • Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен;
  • Норвегия – Осло;
  • Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин;
  • Португалия – Лиссабон;
  • Румыния – Бухарест;
  • Словакия – Братислава;
  • США – Нью-Йорк, Сакраменто;
  • Турция – Бельдиби;
  • Венгрия – Будапешт;
  • Финляндия – Хельсинки;
  • Франция – Марсель, Париж;
  • Чехия – Брно, Прага;
  • Швейцария – Берн;
  • Швеция – Стокгольм.

Также в центре говорят: вы можете выбрать другой населенный пункт для сдачи НМТ – даже если уже зарегистрировались и указали локацию. После получения сертификата можно изменить регистрационные данные до 7 мая.

Выпускникам при этом советуют не медлить с регистрацией на тестирование.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин