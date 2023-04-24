Список городов и стран расширили: где за границей можно сдать НМТ-2023
Источник:УЦОКО
Список городов и стран, в которых украинские выпускники смогут сдавать НМТ в 2023 году, расширили. Это стало возможным благодаря договоренностям с новыми странами.
В УЦОКО уточнили, к списку добавилось еще 4 города (страны). Это Мерш (Люксембург), Майнц (Германия), Осло (Норвегия) и Бельдиби (Турция).
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В каких городах и странах можно сдавать НМТ-2023
Так, по состоянию на сегодняшний день временные экзаменационные центры создадут в таких заграничных населенных пунктах:
Страна – город:
- Австрия – Вена;
- Азербайджан – Баку;
- Бельгия – Брюссель;
- Болгария – Варна, София;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – Абериствит, Эдинбург, Лондон;
- Грузия – Тбилиси;
- Дания – Орхус;
- Эстония – Таллин;
- Ирландия – Дублин;
- Испания – Валенсия;
- Италия – Милан, Рим;
- Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто;
- Латвия – Рига;
- Литва – Каунас;
- Люксембург – Мерш;
- Молдова – Кишинев;
- Нидерланды – Роттердам;
- Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен;
- Норвегия – Осло;
- Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин;
- Португалия – Лиссабон;
- Румыния – Бухарест;
- Словакия – Братислава;
- США – Нью-Йорк, Сакраменто;
- Турция – Бельдиби;
- Венгрия – Будапешт;
- Финляндия – Хельсинки;
- Франция – Марсель, Париж;
- Чехия – Брно, Прага;
- Швейцария – Берн;
- Швеция – Стокгольм.
Также в центре говорят: вы можете выбрать другой населенный пункт для сдачи НМТ – даже если уже зарегистрировались и указали локацию. После получения сертификата можно изменить регистрационные данные до 7 мая.
Выпускникам при этом советуют не медлить с регистрацией на тестирование.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.