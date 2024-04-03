НМТ-2024: в каких странах состоится и о чем должны помнить участники
3 апреля 2024, 16:44Читати новину українською
Источник:Минобразования Украины
В 2024 году национальный мультитест будет проходить как в Украине, так и за ее пределами. Временные экзаменационные центры (ТЭЦ) за рубежом создадут в 32 странах.
Пройти тестирование можно будет при этом в 57 городах. Там в специально оборудованных центрах с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные УЦОКО.
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В каких странах будет проходить НМТ-2024
Основная сессия НМТ за рубежом состоится в таких странах:
- Австрия;
- Азербайджан;
- Бельгия;
- Болгария;
- Великобритания;
- Грузия;
- Дания;
- Эстония;
- Ирландия;
- Испания;
- Италия;
- Канада;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Молдова;
- Нидерланды;
- Германия;
- Норвегия;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Словакия;
- США;
- Турция;
- Венгрия;
- Финляндия;
- Франция;
- Чехия;
- Швейцария;
- Швеция.
Интерактивную карту стран можно посмотреть здесь.Обратите внимание! Количество мест для участия в тестировании за рубежом ограничено. Если все места в конкретном городе или стране будут заняты, эта локация больше не будет доступна для выбора.
Если вы выбрали место проведения, но нашли более удобную локацию, то до 15 апреля 2024 года у вас есть возможность обновить выбор в персональном кабинете.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
НМТ в 2024 году: кратко
- Продолжается регистрация на национальный мультитест в 2024 году.
- Стать участником тестирования можно до 11 апреля включительно.
- До 15 апреля зарегистрированный участник сможет изменить определенные данные в персональном кабинете.
- Основная сессия стартует 14 мая и продлится до 19 июля.