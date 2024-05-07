Какой выборочный предмет является самым популярным среди участников НМТ-2024

В 2024 году в рамках основного периода регистрации подали заявки на участие в НМТ и получили подтверждение более 287 тысяч человек. Среди них - более 56 тысяч выпускников прошлых лет.

Более 267 тысяч участников намерены проходить тестирование в Украине. Еще почти 20 тысяч – за рубежом.

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Какой предмет является самым популярным среди участников НМТ

Все участники, успешно прошедшие регистрацию, во время УМТ будут выполнять три обязательных теста – по украинскому языку, математике и истории Украины.

Четвертый предмет мультитеста, по которому будут проверять знания нынешних абитуриентов, они могли выбрать.

Поступающие, которые регистрировались во время основного периода, больше всего отдали предпочтение иностранным языкам.

английский язык будет сдавать 115 740 человек, немецкий – 3153, французский – 310, испанский – 161;

географию – 57 043 человека;

биологию – 56 066 поступающих;

украинскую литературу – 44 032 человека;

физику – 7 877 человек;

химию – 3399 поступающих.

Какой предмет чаще всего выбирали для сдачи на НМТ-2024 / УЦОКО

Что известно об НМТ-2024

Более 287 тысяч человек в 2024 году будут сдавать национальный мультитест.

Основная сессия НМТ в этом году начнется 14 мая. Продлится до 25 июня.

Дополнительная сессия состоится в течение 11 – 19 июля.

Из соображений безопасности УЦОКО не публикует информации о том, где состоятся тестирования на территории Украины.

Также не обнародовали график тестирований.

До 8 мая участники НМТ получат в своих персональных электронных кабинетах приглашения на основную сессию.

На НМТ знания участников будут проверять по четырем предметам.

Три будут обязательными, четвертый – по выбору.