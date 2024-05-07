Какой выборочный предмет является самым популярным среди участников НМТ-2024
Источник:УЦОКО
В 2024 году в рамках основного периода регистрации подали заявки на участие в НМТ и получили подтверждение более 287 тысяч человек. Среди них - более 56 тысяч выпускников прошлых лет.
Более 267 тысяч участников намерены проходить тестирование в Украине. Еще почти 20 тысяч – за рубежом.
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Какой предмет является самым популярным среди участников НМТ
Все участники, успешно прошедшие регистрацию, во время УМТ будут выполнять три обязательных теста – по украинскому языку, математике и истории Украины.
Четвертый предмет мультитеста, по которому будут проверять знания нынешних абитуриентов, они могли выбрать.
Поступающие, которые регистрировались во время основного периода, больше всего отдали предпочтение иностранным языкам.
- английский язык будет сдавать 115 740 человек, немецкий – 3153, французский – 310, испанский – 161;
- географию – 57 043 человека;
- биологию – 56 066 поступающих;
- украинскую литературу – 44 032 человека;
- физику – 7 877 человек;
- химию – 3399 поступающих.
Какой предмет чаще всего выбирали для сдачи на НМТ-2024 / УЦОКОНМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Что известно об НМТ-2024
- Более 287 тысяч человек в 2024 году будут сдавать национальный мультитест.
- Основная сессия НМТ в этом году начнется 14 мая. Продлится до 25 июня.
- Дополнительная сессия состоится в течение 11 – 19 июля.
- Из соображений безопасности УЦОКО не публикует информации о том, где состоятся тестирования на территории Украины.
- Также не обнародовали график тестирований.
- До 8 мая участники НМТ получат в своих персональных электронных кабинетах приглашения на основную сессию.
- На НМТ знания участников будут проверять по четырем предметам.
- Три будут обязательными, четвертый – по выбору.