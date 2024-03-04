Продолжение или дополнительная сессия: как будет происходить НМТ во время воздушной тревоги

В 2024 году выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест по четырем предметам. Если в это время в Украине будет звучать воздушная тревога, тестирование приостановят.

Об этом сообщила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко во время прямого эфира. И уточнила, смогут ли все участники продолжить тестирование после отбоя.

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Смогут ли участники НМТ пройти тестирование после тревоги

Вакуленко уточнила, что предусмотрели одинаковые действия для участников тестирования во всех временно экзаменационных центрах в Украине.

Как только зазвучала воздушная тревога, тестирование приостановилось, все участники вместе с педагогическими работниками перешли в укрытие. Они будут находиться там до завершения воздушной тревоги,

– сообщила руководительница УЦОКО.

И добавила, что только после завершения воздушной тревоги, если она была не слишком длительной, все участники вместе с педагогами вернутся в аудитории.

С той минуты, где вы остановились, вы продолжите выполнение тестовых заданий и дальше сможете получить свой результат,

– заявила Вакуленко.

Однако, по ее словам, если воздушная тревога будет слишком длительной – такой, что не позволяет в конкретном временно экзаменационном центре завершить оценивание, то, к сожалению, участники тестирования будут вынуждены участвовать в дополнительной сессии НМТ. В ТЭЦ им объяснят все детали.

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