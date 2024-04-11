Поступающие еще могут изменить место прохождения НМТ-2024
Источник:УЦОКО
11 апреля - последний день регистрации на национальный мультитест в 2024 году. Если же вы хотите изменить место прохождения НМТ, еще есть такая возможность.
Сделать это можно до 15 апреля. До этой даты можно еще внести определенные изменения в регистрационные данные, отмечает Образование 24.
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Можно ли изменить место сдачи НМТ-2024
Так, нынешние абитуриенты еще могут изменить выбранный предмет по выбору или место сдачи экзамена. При этом город как в Украине, так и за рубежом.
Также участники НМТ-2024 года могут внести сведения о необходимости сдавать экзамен во время дополнительной сессии при условии наличия основания для участия в ней.
После 15 апреля изменить определенные данные участники НМТ уже не смогут.
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11 апреля – последний день регистрации на НМТ-2024
- В Украинском центре оценивания качества образования также напоминают абитуриентам, что сегодня – последний день регистрации на национальный мультитест.
- Также отмечают: если абитуриент / абитуриентка не нажмет на кнопку "Отправить на обработку", региональный центр оценивания качества образования не сможет обработать внесенной им / ею информации, поэтому его / ее не зарегистрируют для участия в НМТ.
- В случае загрузки скриншота электронной копии документа в мобильном приложении Дия вместо сканкопии или фотокопии документа, удостоверяющего личность, или загрузки копии документа, подтверждающего информацию об образовании, который не соответствует требованиям, ему/ей сообщат о необходимости исправить недостатки.
- Устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования нужно как можно быстрее, но не позднее 15 апреля.
- Если этого не сделать, вы потеряете шанс на участие в НМТ этого года.