Поступающие еще могут изменить место прохождения НМТ-2024

11 апреля - последний день регистрации на национальный мультитест в 2024 году. Если же вы хотите изменить место прохождения НМТ, еще есть такая возможность.

Сделать это можно до 15 апреля. До этой даты можно еще внести определенные изменения в регистрационные данные, отмечает Образование 24.

Смотрите также Что делать поступающим, если воздушная тревога прервет НМТ во время основной и дополнительной сессий

Можно ли изменить место сдачи НМТ-2024

Так, нынешние абитуриенты еще могут изменить выбранный предмет по выбору или место сдачи экзамена. При этом город как в Украине, так и за рубежом.

Также участники НМТ-2024 года могут внести сведения о необходимости сдавать экзамен во время дополнительной сессии при условии наличия основания для участия в ней.

После 15 апреля изменить определенные данные участники НМТ уже не смогут.

Смотрите также Кто должен регистрироваться на дополнительную сессию НМТ-2024

11 апреля – последний день регистрации на НМТ-2024