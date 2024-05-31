Смогут ли участники НМТ забрать с собой черновики после экзамена

Украинский центр оценивания качества образования усилил меры, которые сделают невозможным утечку информации о заданиях национального мультипредметного теста. В частности, ввел нововведения относительно черновиков.

Теперь участники мультитеста не смогут вынести из аудитории свои черновики после сдачи экзамена. В частности, если на листе записаны условия заданий.

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Можно ли забрать черновик после сдачи НМТ

Соответствующие изменения в Регламент работы временных экзаменационных центров внес приказ Украинского центра оценивания качества образования.

Так, во время сдачи НМТ участник имеет право пользоваться черновиком и делать на нем записи или числовые расчеты. Но ее во время выхода на перерыв между двумя блоками мультитеста участник должен оставить на своем рабочем месте.

После сдачи экзамена участник НМТ должен вернуть свой черновик старшему инструктору и только после этого поставить свою подпись в аудиторном протоколе.

Старший инструктор взамен после завершения тестирования должен передать собранные черновики вместе с аудиторными протоколами и индивидуальными карточками участников ответственному за экзаменационный центр.

Имеет ли право участник отказаться показать черновик

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Если участник НМТ откажется вернуть черновик инструктору, тот должен попросить показать черновик.

Если в черновике нет записей, содержащих задания теста, старший инструктор может позволить забрать черновик.

Если же на черновике есть записи, содержащие условия заданий, участник обязан вернуть эти материалы сотрудникам экзаменационного центра.

Для решения конфликтной ситуации старший инструктор может предложить участнику НМТ переписать его ответы на новый лист, который будет разрешено забрать с собой.