Пороговые баллы для всех предметов НМТ-2024 планируют повысить

Минобразования намерено повысить пороговые баллы на НМТ в 2024 году. При этом по всем предметам.

Об этом свидетельствует Приложение 5 к проекту Порядка приема в ЗВО. Он был обнародован для общественного обсуждения.

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МОН хочет повысить пороговые баллы на НМТ-2024

Так, планируют на 1 тестовый балл повысить пороговые баллы по математике, физике и иностранному языку.

В таком случае, чтобы получить в 2024 году право участвовать в конкурсном отборе в вузы, абитуриент должен набрать по этим предметам 5 тестовых баллов, а не 4, как было в 2023 году.

По другим предметам планируют поднять пороговые баллы на 2 тестовых балла.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Для участия во вступительной кампании участникам НМТ нужно будет набрать 7 тестовых баллов по украинскому языку и биологии, 8 тестовых баллов – по истории Украины и 6 тестовых баллов по химии.

По украинской литературе и географии пороговый балл планируют установить на уровне 7 тестовых баллов.

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