Пороговые баллы для всех предметов НМТ-2024 планируют повысить
Источник:Osvita.ua
Минобразования намерено повысить пороговые баллы на НМТ в 2024 году. При этом по всем предметам.
Об этом свидетельствует Приложение 5 к проекту Порядка приема в ЗВО. Он был обнародован для общественного обсуждения.
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МОН хочет повысить пороговые баллы на НМТ-2024
Так, планируют на 1 тестовый балл повысить пороговые баллы по математике, физике и иностранному языку.
В таком случае, чтобы получить в 2024 году право участвовать в конкурсном отборе в вузы, абитуриент должен набрать по этим предметам 5 тестовых баллов, а не 4, как было в 2023 году.
По другим предметам планируют поднять пороговые баллы на 2 тестовых балла.Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.
Для участия во вступительной кампании участникам НМТ нужно будет набрать 7 тестовых баллов по украинскому языку и биологии, 8 тестовых баллов – по истории Украины и 6 тестовых баллов по химии.
По украинской литературе и географии пороговый балл планируют установить на уровне 7 тестовых баллов.
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Как будет проходить НМТ в 2024 году
- В 2024 году все поступающие в вузы абитуриенты должны сдавать НМТ.
- Он будет содержать уже 4 предмета, а не 3, как в 2023 году.
- При этом уже 3 предмета будут обязательными для сдачи.
- НМТ будет проходить в течение одного дня.
- Заметим, что в выборочные предметы в этом году добавили украинскую литературу и географию.