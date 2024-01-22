Сколько продлится перерыв между предметными блоками на НМТ-2024

В 2024 году национальный мультипредметный тест продлится 4 часа с перерывом. Отдыхать между блоками мультитеста участники будут 20 минут.

Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И напомнила, что тест будет состоять из двух двухчасовых блоков, которые будут разделены перерывом.

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Сколько продлится перерыв на НМТ-2024

Вакуленко сообщила, что первый блок будет содержать задачи по украинскому языку и математике, второй – задачи по истории Украины и предмету по выбору.

При выполнении заданий одного блока в пределах 120 минут (60+60) участник НМТ сможет двигаться между задачами, то есть, если участник выполнит задание по украинскому языку быстрее 60 минут, то у него будет больше времени на математику, или наоборот, если участник НМТ дольше будет выполнять задачи по украинскому языку, будет иметь меньше времени на математику,

– уточнила глава УЦОКО.

Однако распределять время можно только в пределах большого блока. После перерыва участник уже не сможет вернуться к задачам первого блока, а сможет выполнять только задачи с другой, уточнила Вакуленко.

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То есть если участник НМТ сэкономит время и на украинском языке, и на математике, у него не будет больше времени для выполнения теста по истории Украины или предмета по выбору,

– заметила она.

Участник НМТ должен завершить первую часть теста по 2 предметам до перерыва, вторую часть теста еще по двум предметам – после перерыва.

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Как будет проходить НМТ в 2024 году