На НМТ-2024 выпускники будут сдавать 4 предмета – Минобразования

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что в программу НМТ добавят еще один предмет. Так что тестирование будет длиться четыре часа с перерывом.

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На НМТ-2024 выпускники будут сдавать 4 предмета

Чиновник объяснил, что, согласно законодательству, НМТ должно содержать четыре предмета.

В следующем году НМТ мы планируем проводить немного по-другому, то есть четыре предмета, а не три. Это будет означать 4-часовой тест с перерывом, между вторым и третим часом, существенным перерывом,

– уточнил он.

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И акцентировал: перерыв нужен, ведь 4 часа писать тест – это нереально и нездорово для ребенка.

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Что известно о НМТ-2023