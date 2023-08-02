На НМТ-2024 выпускники будут сдавать 4 предмета – Минобразования
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С сентября 2024 Минобразования Украины будет внедрять новые подходы в образовании. В частности, планируется изменить структуру национального мультипредметного теста.
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что в программу НМТ добавят еще один предмет. Так что тестирование будет длиться четыре часа с перерывом.
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На НМТ-2024 выпускники будут сдавать 4 предмета
Чиновник объяснил, что, согласно законодательству, НМТ должно содержать четыре предмета.
В следующем году НМТ мы планируем проводить немного по-другому, то есть четыре предмета, а не три. Это будет означать 4-часовой тест с перерывом, между вторым и третим часом, существенным перерывом,
– уточнил он.
И акцентировал: перерыв нужен, ведь 4 часа писать тест – это нереально и нездорово для ребенка.
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Что известно о НМТ-2023
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- Основная продлилась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- 3794 участника НМТ получили желанные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Среди них 3329 человек стали лучшими в одном предмете, 415 – в двух и 50 – во всех трех предметных тестах НМТ.