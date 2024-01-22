В скором времени стартует регистрация для участия в НМТ-2024
Уже в марте стартует регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте в 2024 году. Она продлится до начала апреля.
Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И отметила, что точные даты неизвестны.
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Когда начнется регистрация на НМТ-2024
Вакуленко уточнила, что конкретные даты сообщат после того, как согласуют график проведения НМТ-2024.
Регистрацию намерены проводить только в онлайн-режиме.
Чтобы зарегистрироваться на мультитест, участнику сначала нужно создать персональный электронный кабинет. Также закачать туда определенные документы, указать информацию о себе и выбрать предметы, которые он будет сдавать во время мультитеста.
В течение периода регистрации будущий участник НМТ сможет внести изменения в указанную информацию, которую он вносит в электронном кабинете.
Например, в случае смены места прохождения или четвертого предмета абитуриент сможет изменить информацию, которую он предоставил ранее, но только до окончания регистрации. После завершения периода регистрации изменить информацию будет невозможно,
– уточнила Вакуленко.
Она также посоветовала поступающим, которые находятся за границей и планируют сдавать НМТ, не медлить и пытаться зарегистрироваться в начале регистрации. Все потому, что количество мест за границей будет ограничено.
Если вы задержитесь до последних дней регистрации, то, к сожалению, есть такой шанс, что вы не сможете проходить оценку в том городе или даже той стране, которая является самой близкой,
– резюмировала глава УЦОКО.
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НМТ-2024: что известно
- В этом году выпускники будут сдавать во время НМТ уже 4 предмета.
- 3 из них будут обязательными и только 1 можно выбрать.
- Знания выпускников будут проверяться в течение 4 часов.
- Между двумя блоками теста будет предусмотрен перерыв на 20 минут.
- Среди обязательных предметов – украинский язык, математика и история Украины.