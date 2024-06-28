Еще часть участников НМТ получила результаты тестирования

Завершилась основная сессия национального мультитеста в 2024 году. В июле еще будет дополнительная.

Поэтому участники основной сессии теперь ожидают официальных результатов мультитеста. Часть из них уже их получила.

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Часть выпускников получила результаты НМТ

Так, участники, которые принимали участие в основных сессиях НМТ до 12 июня включительно, уже могут узнать свои результаты по шкале 100 – 200 баллов. Соответствующую информацию разместили в персональных кабинетах.

Во вкладке "Результаты НМТ-2024" доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ. Она необходима для поступления в учреждения высшего образования Украины. Кроме того, участники могут загрузить карточку результатов по предметам.

Как сформировать выписку из результатов для зарубежного учебного заведения

28 июня на сайте УЦОКО доступен "Сервис формирования запроса для получения информации из сведений результатов".

Он будет полезен тем участникам тестирования, которым нужно подать оригинал документа с результатами НМТ-2024 в зарубежное учебное заведение.

Благодаря этому сервису можно заказать выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения).

Изготовление и выдача выписок УЦОКО осуществляет на бесплатной основе до 5 рабочих дней.

Украинский центр оценивания качества образования отправляет оригиналы заказанных документов только в пределах Украины.

Выписку можно забрать по адресу: улица Владимира Винниченко, 5, город Киев.