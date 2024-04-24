НМТ-2024: сколько участников будет сдавать тестирование и какой предмет самый популярный
Источник:ZN.UA
В мае стартует национальный мультитест 2024 года. Основной период регистрации на тестирование уже завершился.
Если вы не смогли в это время стать участником НМТ-2024 по уважительным причинам, имеете второй шанс в течение 10 – 15 мая 2024 года. А руководительница Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко рассказала, сколько участников уже зарегистрировалось и какой предмет выбирают чаще всего.
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Сколько участников будет сдавать НМТ-2024
Вакуленко говорит: окончательных данных еще нет, ведь сейчас работают регламентные комиссии. Они изучают документы, поданные при регистрации будущими участниками НМТ.
Комиссии могут отказать кому-то в регистрации, если будет выявлено нарушение. Но по нашим данным, по состоянию на 15 апреля зарегистрировано более 286 тысяч участников,
– сообщила руководительница УЦОКО.
До 8 мая, по ее словам, участники мультитеста получат в свои персональные электронные кабинеты приглашение на основную сессию. Там будет указана дата прохождения тестирования, точный адрес и время.
Основные сессии тестирования продлятся с 14 мая по 25 июня,
– напомнила Вакуленко.
Она также рассказала, какой четвертый предмет чаще всего выбирали те, кто регистрировался на НМТ.
Бесспорным лидером является английский язык. Также часто выбирают украинскую литературу, географию, биологию,
– подытожила она.
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Как будет происходить НМТ в 2024 году
в 2024 году НМТ состоится как в Украине, так и за рубежом.
Предусмотрели две сессии для прохождения оценивания: основную и дополнительную.
- Основная продлится в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная – в течение 11 – 19 июля.
- Сдавать участники будут четыре предмета: три обязательных и один – на выбор.
- Обязательными будут украинский язык, математика и история Украины.