Как определить рейтинговый балл: таблицы перевода тестовых баллов НМТ по шкале 100 – 200
Источник:Osvita.ua
Чтобы стать участниками нынешней вступительной кампании, выпускники должны подать результаты национального мультитеста. Он в 2024 году будет содержать проверку знаний уже по четырем предметам.
Три будут обязательными – украинский язык, математика и история Украины – и один – на выбор. Выбрать можно будет такие предметы как: украинская литература, география, биология, физика, химия, иностранный (английский, немецкий, французский, испанский) языки.
Смотрите также Количество студентов будет влиять на финансирование университета
Таблицы перевода тестовых баллов НМТ
После завершения выполнения всех заданий НМТ каждый участник получит количество тестовых баллов за каждый блок.
Для конкурсного отбора будут использовать результаты выполнения каждого блока, переведены в шкалу 100 – 200 баллов.
Сразу же после тестирования участник будет знать не только количество набранных им тестовых баллов, но и сориентируется в том, каковы его результаты для поступления.
Оценка по шкале 100 – 200 баллов является рейтинговой. Ее рассчитывают на основе таблиц перевода тестовых баллов по украинскому языку, математике, истории Украины, украинской литературы, географии, биологии, физики, химии и иностранного языка в шкалу 100 – 200, представленных в приложении 5 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году.Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый блок, достаточно набрать хотя бы 5 баллов по математике, иностранному языку, физике, 6 баллов – по химии; 7 баллов – по украинскому языку, украинской литературы, географии и биологии, 8 баллов – по истории Украины.
Таблица перевода тестовых баллов по украинскому языку
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100–200
|
7
|
100
|
8
|
105
|
9
|
110
|
10
|
115
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по математике
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100–200
|
5
|
100
|
6
|
108
|
7
|
115
|
8
|
123
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
155
|
22
|
159
|
23
|
163
|
24
|
167
|
25
|
170
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
180
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по истории Украины
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100–200
|
8
|
100
|
9
|
105
|
10
|
111
|
11
|
116
|
12
|
120
|
13
|
124
|
14
|
127
|
15
|
130
|
16
|
132
|
17
|
134
|
18
|
136
|
19
|
138
|
20
|
140
|
21
|
141
|
22
|
142
|
23
|
143
|
24
|
144
|
25
|
145
|
26
|
146
|
27
|
147
|
28
|
148
|
29
|
149
|
30
|
150
|
31
|
151
|
32
|
152
|
33
|
154
|
34
|
156
|
35
|
158
|
36
|
160
|
37
|
163
|
38
|
166
|
39
|
168
|
40
|
169
|
41
|
170
|
42
|
172
|
43
|
173
|
44
|
175
|
45
|
177
|
46
|
179
|
47
|
181
|
48
|
183
|
49
|
185
|
50
|
188
|
51
|
191
|
52
|
194
|
53
|
197
|
54
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по иностранному языку
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
162
|
26
|
166
|
27
|
169
|
28
|
173
|
29
|
179
|
30
|
185
|
31
|
191
|
32
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по биологии
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100–200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по физике
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
156
|
22
|
160
|
23
|
164
|
24
|
166
|
25
|
169
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
179
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по химии
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100–200
|
6
|
100
|
7
|
108
|
8
|
116
|
9
|
124
|
10
|
128
|
11
|
132
|
12
|
135
|
13
|
138
|
14
|
140
|
15
|
142
|
16
|
143
|
17
|
144
|
18
|
146
|
19
|
147
|
20
|
148
|
21
|
149
|
22
|
150
|
23
|
152
|
24
|
154
|
25
|
156
|
26
|
158
|
27
|
160
|
28
|
162
|
29
|
164
|
30
|
166
|
31
|
168
|
32
|
170
|
33
|
172
|
34
|
175
|
35
|
178
|
36
|
182
|
37
|
186
|
38
|
190
|
39
|
195
|
40
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по географии
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100–200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Таблица перевода тестовых баллов по украинской литературе
|
Тестовый балл
|
Балл по шкале 100–200
|
7
|
100
|
8
|
105
|
9
|
110
|
10
|
115
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200
- Ранее мы рассказывали о том, как взрослому абитуриенту стать студентом желанного вуза. О действенном лайфхаке к НМТ читайте по ссылке.