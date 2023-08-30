В УЦОКО анонсировали интересное нововведение на НМТ-2024

Во время НМТ-2023 возникло множество нарушений со стороны участников тестирования. Украинский центр оценивания качества образования стремится не допускать ошибок в будущем.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко анонсировала интересное новшество на НМТ-2024. В следующем году в экзаменационных центрах установят рамки металлодетекторов.

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В УЦОКО анонсировали интересную деталь на НМТ-2024

Эти рамки должны предотвращать нарушения во время мультитеста, уточнила глава УЦОКО.

На следующий год мы планируем применить опыт использования металлодетекторов во временных экзаменационных центрах,

– подчеркнула Вакуленко.

При этом сообщила, что этот опыт новый не является. Его ранее применяли при проведении ВНО. В 2023 году такого шага не прибегали, ведь экономили деньги госбюджета. Однако в УЦОКО надеются, что в 2024 году средства на это будут.

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Отметим, что при сборке НМТ-2023 отдельные участники пользовались мобильными телефонами и шпаргалками. Часть участников изъяли из центров из-за нарушений. Результаты тестирования не получили.

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