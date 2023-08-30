В УЦОКО анонсировали интересное нововведение на НМТ-2024
Во время НМТ-2023 возникло множество нарушений со стороны участников тестирования. Украинский центр оценивания качества образования стремится не допускать ошибок в будущем.
Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко анонсировала интересное новшество на НМТ-2024. В следующем году в экзаменационных центрах установят рамки металлодетекторов.
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В УЦОКО анонсировали интересную деталь на НМТ-2024
Эти рамки должны предотвращать нарушения во время мультитеста, уточнила глава УЦОКО.
На следующий год мы планируем применить опыт использования металлодетекторов во временных экзаменационных центрах,
– подчеркнула Вакуленко.
При этом сообщила, что этот опыт новый не является. Его ранее применяли при проведении ВНО. В 2023 году такого шага не прибегали, ведь экономили деньги госбюджета. Однако в УЦОКО надеются, что в 2024 году средства на это будут.Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.
Отметим, что при сборке НМТ-2023 отдельные участники пользовались мобильными телефонами и шпаргалками. Часть участников изъяли из центров из-за нарушений. Результаты тестирования не получили.
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Что известно о НМТ-2024
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- В 2024 году выпускники будут сдавать уже 4 предмета на ВНО, которое состоится в формате НМТ.
- В МОН предполагают, что в следующем году знания абитуриентов будут оценивать по украинскому языку, математике, истории Украины + одному предмету по выбору.
- В Минобразования также сообщали, что в 2025 году выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательных с двумя предметами по выбору.