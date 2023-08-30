Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко анонсувала цікаве нововведення на НМТ-2024. Наступного року в екзаменаційних центрах встановлять рамки металодетекторів.
Важливо В УЦОЯО розповіли, як випускники складатимуть НМТ у 2024 році
В УЦОЯО анонсували цікаву деталь на НМТ-2024
Ці рамки мають запобігати порушенням під час мультитесту, уточнила очільниця УЦОЯО.
На наступний рік ми плануємо застосувати досвід використання металодетекторів у тимчасових екзаменаційних центрах,
– наголосила Вакуленко.
При цьому повідомила, що цей досвід новим не є. Його раніше застосовували під час проведення ЗНО. 2023 року до такого кроку не вдавалися, адже економили гроші держбюджету. Однак в УЦОЯО сподіваються, що 2024 року кошти на це будуть.
Зауважимо, що під час складання НМТ-2023 окремі учасники користувалися мобільними телефонами та шпаргалками. Частину учасників вилучили з центрів через порушення. Результати тестування такі особи не отримали.
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Що відомо про НМТ-2024
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- У 2024 році випускники складатимуть уже 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.
- У МОН передбачають, що наступного року знання абітурієнтів оцінюватимуть з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір.
- У Міносвіти також повідомляли, що у 2025 році випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.