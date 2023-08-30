Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко анонсувала цікаве нововведення на НМТ-2024. Наступного року в екзаменаційних центрах встановлять рамки металодетекторів.

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В УЦОЯО анонсували цікаву деталь на НМТ-2024

Ці рамки мають запобігати порушенням під час мультитесту, уточнила очільниця УЦОЯО.

На наступний рік ми плануємо застосувати досвід використання металодетекторів у тимчасових екзаменаційних центрах,

– наголосила Вакуленко.

При цьому повідомила, що цей досвід новим не є. Його раніше застосовували під час проведення ЗНО. 2023 року до такого кроку не вдавалися, адже економили гроші держбюджету. Однак в УЦОЯО сподіваються, що 2024 року кошти на це будуть.

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Зауважимо, що під час складання НМТ-2023 окремі учасники користувалися мобільними телефонами та шпаргалками. Частину учасників вилучили з центрів через порушення. Результати тестування такі особи не отримали.

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