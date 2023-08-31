В отдельных регионах Украины национальный мультитест 2024 могут проводить в защищенных укрытиях. Такой опыт в украинских педагогов уже есть.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что в 2023 НМТ уже проводили в укрытиях Запорожской области.

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НМТ-2024 планируют провести в укрытиях

Вакуленко акцентировала: в Запорожской области НМТ-2023 проводили в защищенных укрытиях. Там участникам было спокойнее сдавать тесты, ведь они не обращали внимания на воздушные тревоги. Однако практику сложно распространить на другие регионы Украины.

Проведение тестирований в укрытиях – чрезвычайно сложный вопрос с учетом правильной организации помещений, серьезной вентиляционной системы. Должна быть электросеть, настроенная на то, чтобы выдерживать нагрузку, бесперебойный интернет, уборные должны быть доступны для участников,

– заметила глава УЦОКО.

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Все же добавила, что в некоторых регионах нашего государства рассматривается вариант проведения мультитеста в укрытии. Все же такая возможность должна быть обеспечена ОВА.

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