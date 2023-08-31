НМТ-2024 планируют провести в укрытиях
В отдельных регионах Украины национальный мультитест 2024 могут проводить в защищенных укрытиях. Такой опыт в украинских педагогов уже есть.
Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что в 2023 НМТ уже проводили в укрытиях Запорожской области.
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НМТ-2024 планируют провести в укрытиях
Вакуленко акцентировала: в Запорожской области НМТ-2023 проводили в защищенных укрытиях. Там участникам было спокойнее сдавать тесты, ведь они не обращали внимания на воздушные тревоги. Однако практику сложно распространить на другие регионы Украины.
Проведение тестирований в укрытиях – чрезвычайно сложный вопрос с учетом правильной организации помещений, серьезной вентиляционной системы. Должна быть электросеть, настроенная на то, чтобы выдерживать нагрузку, бесперебойный интернет, уборные должны быть доступны для участников,
– заметила глава УЦОКО.
Все же добавила, что в некоторых регионах нашего государства рассматривается вариант проведения мультитеста в укрытии. Все же такая возможность должна быть обеспечена ОВА.
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Что известно о НМТ-2024
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- В 2024 году выпускники будут сдавать уже 4 предмета на ВНО, которое состоится в формате НМТ.
- В МОН предполагают, что в следующем году знания абитуриентов будут оценивать по украинскому языку, математике, истории Украины + одному предмету по выбору.
- В Минобразования также сообщали, что в 2025 году выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательных с двумя предметами по выбору.