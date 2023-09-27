В Минобразования рассказали, вернут ли ВНО
В 2024 году украинские выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест. По его результатам будут поступать в вузы.
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время прессбрифинга заявил, что о возвращении в ВНО пока речь не идет. Все ради безопасности участников тестирования.
Важно Начнется раньше: как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать
Почему во время войны не проводят ВНО
Так, чиновник акцентировал на вопросе безопасности во время полномасштабной войны. И напомнил, что формат ВНО предполагал, что все выпускники составляли в один день один предмет.
Мы понимаем, что в условиях военного положения это делать невозможно. НМТ – это и есть ВНО, но в другом формате: не предметный, а мультипредметный тест,
– отметил Винницкий.
Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак при этом заявил, что сегодня в Верховной Раде регистрируют специальный закон, который будет регулировать проведение НМТ в 2024 году.
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Что сдавали выпускники в 2023 году
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- Основная продолжалась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.