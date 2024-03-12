НМТ-2024 за рубежом: в каких странах состоится тестирование

В 2024 году национальный мультитест состоится в Украине и за рубежом. Знания участников будут проверять в специально оборудованных аудиториях.

Минобразования и Украинский центр оценивания качества образования проводили переговоры с разными странами по обеспечению возможности украинским выпускникам сдать НМТ за рубежом. При этом в УЦОКО обнародовали список стран, с которыми уже удалось договориться.

Смотрите также В УЦОКО предупредили выпускников, которые будут сдавать мультитест за рубежом

Где можно сдать НМТ за рубежом в 2024 году

Подтвердили готовность провести тестирование такие страны:

Австрия;

Азербайджан;

Бельгия;

Болгария;

Великобритания;

Грузия;

Дания;

Эстония;

Италия;

Канада;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Германия;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

США;

Турция;

Венгрия;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швейцария;

Швеция.

Переговоры с отдельными зарубежными учреждениями / организациями, в частности с теми, расположенных в Великобритании, Ирландии, Испании, Молдове, еще продолжаются. Надеемся, что количество локаций, где будет происходить оценивание, возрастет,

– говорят в УЦОКО.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Почему не стоит медлить с регистрацией

В течение 14 марта – 11 апреля продлится основной период регистрации. Абитуриентам, которые будут сдавать НМТ за рубежом, советуют не медлить с регистрацией. Это даст возможность выбрать из предоставленного перечня удобный для проезда населенный пункт.

Просим поступающих в ближайшее время выбрать из предложенного перечня ближайший город. Если впоследствии появится более удобная локация, вы сможете до 15 апреля 2024 года включительно изменить регистрационные данные и выбрать населенный пункт, расположенный ближе к вашему местонахождению на время проведения НМТ,

– отмечают в УЦОКО.