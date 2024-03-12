НМТ-2024 за рубежом: в каких странах состоится тестирование

12 марта 2024, 14:04
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Источник:

УЦОКО

В 2024 году национальный мультитест состоится в Украине и за рубежом. Знания участников будут проверять в специально оборудованных аудиториях.

Минобразования и Украинский центр оценивания качества образования проводили переговоры с разными странами по обеспечению возможности украинским выпускникам сдать НМТ за рубежом. При этом в УЦОКО обнародовали список стран, с которыми уже удалось договориться.

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Где можно сдать НМТ за рубежом в 2024 году

Подтвердили готовность провести тестирование такие страны:

  • Австрия;
  • Азербайджан;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Великобритания;
  • Грузия;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Италия;
  • Канада;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Германия;
  • Норвегия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • США;
  • Турция;
  • Венгрия;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Чехия;
  • Швейцария;
  • Швеция.

Переговоры с отдельными зарубежными учреждениями / организациями, в частности с теми, расположенных в Великобритании, Ирландии, Испании, Молдове, еще продолжаются. Надеемся, что количество локаций, где будет происходить оценивание, возрастет,
– говорят в УЦОКО.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Почему не стоит медлить с регистрацией

В течение 14 марта – 11 апреля продлится основной период регистрации. Абитуриентам, которые будут сдавать НМТ за рубежом, советуют не медлить с регистрацией. Это даст возможность выбрать из предоставленного перечня удобный для проезда населенный пункт.

Просим поступающих в ближайшее время выбрать из предложенного перечня ближайший город. Если впоследствии появится более удобная локация, вы сможете до 15 апреля 2024 года включительно изменить регистрационные данные и выбрать населенный пункт, расположенный ближе к вашему местонахождению на время проведения НМТ,
– отмечают в УЦОКО.

  • Ранее мы также сообщали, какие документы нужно подать, чтобы зарегистрироваться на мультитест. Об этом читайте по ссылке.
Автор: Марія Волошин