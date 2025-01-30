Кто может не сдавать НМТ в 2025 году

В 2025 году для поступления в вузы Украины большинство абитуриентов должны подать результаты национального мультипредметного теста. Даже те, кто хочет стать студентом творческих или спортивных специальностей.

Но не всем действующим одиннадцатиклассникам надо сдавать НМТ в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Поступающие в колледжи и профтехи

НМТ нужно сдавать большинству тех одиннадцатиклассников, которые планируют поступать именно в вузы нашего государства. Если же вы после 11 класса намерены поступать в училище или колледж, то НМТ вам сдавать не надо. Поступление в профтехи происходит на основе конкурса свидетельств о среднем образовании или собеседования, а для поступления в колледжи действуют другие основания.

Поступление за границу

Если абитуриент планирует поступать в вуз за рубежом, то ему в основном также не надо сдавать НМТ. В то же время некоторые страны принимают во внимание результаты мультитеста. Все же конкретная страна и конкретный зарубежный вуз могут иметь свои особенности приема абитуриентов из Украины. Поэтому стоит заранее узнать об условиях поступления и соблюдать требования того ЗВО, куда планируете поступать.

Получение второго высшего образования

Если поступающий уже имеет высшее образование и планирует поступать для получения второго высшего образования на контракт, ему тоже не надо сдавать НМТ. Будущий студент должен успешно сдать профессиональный экзамен в вузе, в котором планирует учиться.

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Льготные категории абитуриентов

Если абитуриент планирует поступать в вузы в Украине для получения первого высшего образования, он может не сдавать НМТ, если относится к льготным категориям, определенных МОН. Ему надо будет только пройти собеседование по предметам НМТ в ЗВО, и можно претендовать как на бюджетные, так и на контрактные места с возможностью зачисления на обучение на основании полученной положительной оценки.

К льготным категориям относятся:

лица с инвалидностью I и II группы, лица, диагноз которых содержит перечень болезней и состояний, утвержденных МОН совместно с Минздравом;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

ветераны войны и участники боевых действий, в частности те из них, которые проходят военную службу (кроме военнослужащих срочной службы);

участники боевых действий на территории других государств;

лица, которые находились в плену или заложниках;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, которым предоставлено право на прием без экзаменов в государственные учреждения высшего образования по результатам собеседования;

лица, признаны пострадавшими участниками Революции достоинства;

лица, проживающие на временно оккупированных территориях или на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

Именно эти категории абитуриентов имеют право участвовать в конкурсном отборе по результатам индивидуального собеседования вместо результатов национального мультипредметного теста.

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Собеседование вместо НМТ

Собеседования по предметам, которые поступающие проходят вместо НМТ, проводят по программам ВНО.

Председатель приемной комиссии утверждает порядок оценивания по результатам собеседования, который должен включать критерии оценивания и структуру оценки.

Программы собеседований утверждают председатели приемных комиссий высших учебных заведений. Вступительные испытания не могут содержать задач, выходящих за пределы указанных программ.

Программы вступительных испытаний обязательно обнародуют на сайтах ЗВО. Они должны содержать критерии оценивания, структуру оценки и порядок оценивания подготовленности поступающих.