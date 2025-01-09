Инструкторам, которые будут работать на НМТ, увеличат оплату труда вдвое

Инструкторам экзаменационных центров, которые будут работать во время сдачи выпускниками НМТ и других оцениваний, увеличат размер оплаты труда. Причем в два раза.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Образовательного Комитета Верховной Рады Украины Сергея Бабака. Так нардеп прокомментировал принятое правительством постановление, согласно которому реализуют соответствующие расходы госбюджета.

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Инструкторам на НМТ вдвое увеличат оплату труда

Бабак сообщил, что до этого оплата труда работников пунктов тестирования была низкой. Они получали 80 – 120 гривен за час работы. Зато именно от них значительно зависит прозрачность и честность тестирования.

Поэтому нардеп инициировал изменения в проект государственного бюджета на 2025 год. Соответственно внесли правку об увеличении бюджета Украинского центра оценивания качества образования на 99,2 миллиона гривен. Правку согласовали и нашли средства для повышения.

Оплату труда специалистов, которых будут привлекать к организации и проведению НМТ, намерены осуществлять за средства, которые не вернули участникам пробного ВНО 2022 года, а также те, которые получили для предоставления платных услуг по подготовке и проведению пробного ВНО в 2022 году.

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Как и когда будет проходить НМТ в 2025 году