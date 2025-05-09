При этом это приглашение надо было загрузить. 24 Канал рассказывает, как реагировали одиннадцатиклассники, когда увидели дату сдачи НМТ.

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Какие данные есть в приглашении на НМТ

В приглашениях на тестирование указали дату и время проведения НМТ, а также адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ), в котором будет проходить тестирование.

Важно! Информация о месте тестирования предназначена только для участников НМТ. УЦОКО призывает воздержаться от ее распространения и разглашения личных данных другим.

Для участников, которые будут участвовать в НМТ в Украине, начало тестирования отметили по киевскому времени. Зато для тех, кто будет проходить НМТ за рубежом, – в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен ТЭЦ.

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Как реагируют одиннадцатиклассники на даты НМТ

Одиннадцатиклассники в тиктоке эмоционально делятся датами прохождения тестирования.

Есть такие, кто просит, чтобы день тестирования не совпал с их днем рождения.

Кто-то – в шоковом состоянии.

Также участники делятся моментом, когда сразу со стартом даты получения приглашений бросились проверять свои кабинеты, но система "не выдержала" нагрузки и "попросила" подождать.

Есть участники, которые хотели сдать НМТ быстрее чем придется, однако относятся к этому с юмором.