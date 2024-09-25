В каком формате состоится НМТ в 2025 году

В 2025 году выпускники школ, чтобы поступить в вузы, должны сдавать национальный мультипредметный тест. Его планируют провести по формату 2024 года.

Об этом говорится в соответствующем законопроектеи, который зарегистрировали в Верховной Раде. Документ инициирован группой нардепов под руководством главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.

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Как будет происходить НМТ в 2025 году

Вступительные испытания в вузы Украины в следующем году должны состояться по технологии внешнего независимого оценивания в формате НМО.

Предварительно национальный мультипредметный тест будет состоять из 4 предметов.

Три из них будут обязательными и один – на выбор.

Среди обязательных:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Еще один предмет участники мультитеста должны выбрать самостоятельно из этого перечня:

украинская литература;

география;

биология;

физика;

химия;

иностранные (английский, немецкий, французский, испанский) языки.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как будет происходить НМТ в 2025 году